Maxime Raynaud et Stanford d’une extrême efficacité pour une soirée record à 3-points

Maxime Raynaud (2,14 m, 20 ans) a enchaîné les grosses performances toute cette semaine, établissant même son record de points, mais Stanford ne gagnait pas (défaite contre Arizona et UCLA). Cette fois vainqueur des Trojans d’USC (99-68), l’intérieur français a livré une nouvelle prestation très solide avec 25 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception pour deux ballons perdus en 28 minutes de jeu. Surtout, il a tiré à une très belle réussite de 10/11 aux tirs dont 2/2 à 3-points.

Une adresse dans la lignée de toute son équipe, puisque l’université californienne a profité de cette victoire face à son voisin pour établir un nouveau record. Les Cardinal ont battu leur nombre de tirs à 3-points inscrits sur une rencontre, avec 19 paniers longue distance réussis. L’équipe du Français a terminé à une incroyable réussite de 50%, soit 19/38 à 3-points.

