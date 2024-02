Maxime Raynaud bat son record (29 points) mais Stanford tombe à Arizona

Maxime Raynaud a battu consécutivement son record de rebonds (17) contre Arizona State et son record de points (29) en NCAA face à Arizona.

Très adroits, notamment à 3-points, Maxime Raynaud et Michael Jones avaient déjà cumulé 37 points à la mi-temps, contre 8 pour le reste de leur équipe, soit 3 de plus que l’équipe adversaire. Mais les Wildcats se sont repris après la pause et sont revenus petit à petit, en stoppant notamment le Francilien, auteur de 8 points en deuxième mi-temps, et l’adresse à 3-points du Cardinal (9/18 en première mi-temps, 5/15 après la pause). Au final, les locaux, qui sont classés n°11 du pays, ont remporté le match 82 à 71 après une deuxième mi-temps largement en leur faveur (48 à 26).

Maxime Raynaud is making it look easy 😳 He's up to 2️⃣1️⃣ pts for Stanford in the 1st half at No. 11 Arizona! pic.twitter.com/uzparDTE89 — Pac-12 Conference (@pac12) February 5, 2024

Face au vice-champion du monde U19 2019 et frère de Drissa Ballo Oumar Ballo (18 points à 8/12, 13 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 29 minutes), le champion d’Europe U20 a finalement cumulé 29 points à 11/19 aux tirs, dont 5/6 à 3-points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 36 minutes. C’est son record de points en NCAA après avoir inscrit 26 points mi-novembre contre Adama Bal et Santa Clara.

Raynaud ties his career with with 26 on his fourth three of the night. 📺: @FS1 #GoStanford pic.twitter.com/v7mXWuEd8o — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) February 5, 2024

Au classement de la PAC-12, Stanford recule avec une cinquième défaite en 11 matches. Ils se retrouvent au même niveau qu’UCLA et Ilane Fibleuil, qu’ils affrontent ce mercredi.