Maxime Raynaud record, Kezza Giffa toujours aussi saignant

Maxime Raynaud et Stanford ont pris leur revanche sur Arizona State ce jeudi 1er février dans la PAC-12. Débordé en toute fin de match à l’aller par les Sun Devils (76-73), le Cardinal a cette fois maîtriser sa rencontre pour s’imposer 71 à 62.

Auteur de son record de rebonds (15) fin décembre contre ce même programme d’Arizona State, Maxime Raynaud l’a battu avec 17 prises, en plus de ses 12 points à 6/10 aux tirs, 2 passes décisives et 4 balles perdues en 28 minutes. C’est la sixième victoire de Stanford cette saison dans la PAC-12, de quoi les laisser bien positionner pour la qualification pour le tournoi final de conférence. Quant à Maxime Raynaud, il a passé les 10 rebonds de moyenne (en plus de ses 13,9 points par rencontre), ce qui fait de lui le premier joueur de Stanford a tourné en double-double de moyenne depuis Curtis Borchardt (vu à l’ASVEL en 2009-2010) en 2001-2002.

Maxime 🤝 Double-Doubles Our last player to average a double-double was Curtis Borchardt in 2001-02 #GoStanford pic.twitter.com/Vy7S4pFhso — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) February 3, 2024

Milling gagne son duel avec Traoré

Sur les autres matches des Français en NCAA, un autre ancien intérieur de Charenton a dominé. Daniel Batcho a cumulé 20 points à 9/12, 13 rebonds et 3 contres en 26 minutes pour Louisiana Tech face à Florida International (93-53). Les Bulldogs dominent leur conférence, la CUSA, avec 6 victoires et 1 défaite.

Sensationnel le week-end dernier (37 points et le panier de la victoire), Kezza Giffa a réalisé son cinquième match de suite à 23 points pou plus. Lors de la 11e victoire consécutive d’High Point, contre les Longwood Lancers (93-76), le fils de Sacha Giffa a fini avec 24 points à 8/12 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 2 rebonds, 7 passes décisives et 5 balles perdues en 38 minutes.

En revanche, s’il a terminé avec 20 points à 8/11 et 4 rebonds en 34 minutes, Yohan Traoré et Santa Barbara se sont inclinés chez les UC Davis Aggies de Kane Milling (13 points à 6/, 5 rebonds et 2 passes décisives en 34 minutes).