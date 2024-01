Kezza Giffa marque 37 points et un game-winner : record de la saison pour un Français en NCAA

Il détenait déjà le record avec 30 points marqués début janvier. Kezza Giffa (1,88m, 21 ans) vient d’exploser son propre record, et signe par la même occasion l’une des meilleures performances pour un Français dans l’histoire de la NCAA. Dans la victoire des High Point Panthers contre Winthrop cette nuit (83-81), le fils de l’ancien international Sacha Giffa a marqué 37 points à 11/18 au tir et 13/16 aux lancers-francs, 4 rebonds et 5 passes en 40 minutes. Avec comme cerise sur le gâteau, un game-winner à la dernière seconde, juste avant le buzzer. Une nuit parfaite pour Giffa, qui est désormais le meilleur marqueur tricolore sur le circuit universitaire.

Celui qui vit sa première saison complète en NCAA – après une saison 2021-22 transparente et une saison 2022-2023 où il a choisi de jouer en Junior College – performe à très haut niveau. En 22 matchs disputés, il compile 16,1 points à 45% au tir (et 40,5% à 3-points), 2,7 rebonds et 3,0 passes en 28 minutes de moyenne. Il est en ce moment sur une série de quatre matchs à 23 points et plus. Qui coïncide avec le succès collectif de son université, qui vient de remporter son dixième match consécutif. High Point figure en première position de la conférence Big South, avec un bilan de 18 victoires pour 4 défaites. Et leur meneur gaucher français y est pour beaucoup. Après un parcours tortueux en France et aux États-Unis, Giffa semble enfin avoir trouvé sa place et son identité de jeu.