Maxime Raynaud entre sur le portail des transferts de la NCAA

Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) s’est inscrit sur le portail des transferts de la NCAA. Sa saison junior terminée avec Stanford, le pivot français a choisi de quitter le Cardinal qui a décidé de changer de coach suite à une saison 2023-2024 décevante sur le plan collectif.

NEWS: Stanford forward Maxime Raynaud has entered the transfer portal, source told ESPN. 7-foot-1 junior from France averaged 15.5 points and 9.6 rebounds this season. Shot 36.1% from 3-point range.

He becomes the best player in the portal right now.

— Jeff Borzello (@jeffborzello) March 20, 2024