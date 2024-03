Maxime Raynaud élu meilleure progression de la conférence PAC-12

La domination de Maxime Raynaud dans la conférence PAC-12 s’est matérialisée par plusieurs distinctions individuelles. En effet, l’intérieur français a été élu comme le joueur ayant le plus progressé cette saison. Il a également été nommé dans le 2e meilleur cinq majeur de la conférence.

Début du tournoi de conférence PAC-12 ce jeudi

Une distinction de MIP (Most Improved Player) de la PAC-12 finalement logique pour Maxime Raynaud. Le joueur de 21 ans a quasiment doublé sa moyenne de points entre sa 2e saison et sa 3e saison (de 8,8 points à 15,5). En 29 matchs, l’ancien Nanterrien n’est pas loin d’un double-double de moyenne (9,3 rebonds). Il rejoint ainsi une liste de vainqueurs pas forcément très glorieuse, mais où figure malgré tout des joueurs comme le Monténégrin Nikola Vucevic ou l’ancien Antibois et Boulonnais Matthew Bryan-Amaning.

Une récompense individuelle qui ne va pas forcément dans la lignée de la dynamique collective de Stanford. En effet, l’université située dans la Silicon Valley a terminé la saison avec 8 défaites lors des 10 derniers matchs. Maxime Raynaud et les Cardinals débuteront le tournoi final de la PAC-12 dans la nuit de mercredi à jeudi contre les California Golden Bears.