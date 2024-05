Jazz Gardner a choisi Pacific

Jazz Gardner (2,10 m, 20 ans) va rejoindre l’Université du Pacific à partir de la saison NCAA 2024-2025. L’intérieur franco-américain a peu joué à Nevada pour sa saison freshman (6 minutes en moyenne lors de ses 20 entrées en jeu).

Le Californien, fils de l’ancien joueur professionnel Jelani Gardner, était un prospect 4 étoiles (sur 5) au lycée. Chez les Tigers, qui évoluent à Stockton, en Californie, Jazz Gardner jouera au sein de la West Coast Conference.

