Fournier, Batum et Gobert productifs : un beau dimanche en NBA pour l’équipe de France

Evan Fournier, Nicolas Batum et Rudy Gobert se sont montrés productifs ce dimanche 3 mars en NBA, en plus de Victor Wembanyama.

De retour à Orlando, Evan Fournier s’est rappelé aux bons souvenirs de ses années au Magic. Si Détroit n’a pas été en capacité de lutter face aux Floridiens (défaite 113-91), l’arrière français a égalé sa meilleure performance offensive de ces deux dernières saisons. L’enfant de Charenton a marqué 17 points à 6/11 aux tirs, donné 5 passes décisives et fini avec le meilleur +/- (+8) de son équipe dans une défaite de 22 points. Il a ainsi été envoyé devant la presse après la rencontre.

Comme son ami, Rudy Gobert a perdu dans le choc à l’Ouest entre les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Clippers (88-89). Dans ce match très défensif sentant bon les playoffs, le pivot picard a encore dominé au rebond (16 prises en 40 minutes) et fini en double-double, une 42e fois cette saison. C’est d’ailleurs comme ça et autour des mains à mains que l’international français a réussi à toucher le ballon, pour marquer 12 points à 5/7 aux tirs et 2 passes décisives, comme celle-ci :

Cependant, Minnesota n’a pas réussi à se procurer un dernier 3-points de l’égalisation après deux lancers francs marqués par Kawhi Leonard. Malgré les 3 contres de Rudy Gobert, Minnesota (42 victoires et 19 défaites) perd une deuxième fois de suite et laisse la première place à l’Ouest à Oklahoma City (42 victoires et 18 défaites). Sans faire entrer en jeu ni Olivier Sarr (sur la feuille de match) ni Ousmane Dieng, le Thunder s’est imposé 118 à 110 à Phoenix.

En déplacement à l’Ouest, Philadelphie s’est imposé en début de journée sur le parquet de Dallas (116-120). Trouvant de plus en plus sa place dans la version des Sixers sans Joel Embiid, Nicolas Batum a été très utile (7 points à 2/8 aux tirs dont 1/5 à 3-points, 11 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre). Philadelphie enregistre sa 35e victoire en 60 matches.