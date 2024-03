Festival offensif de Victor Wembanyama et nouvelle victoire des Spurs

Les jours se suivent et se ressemblent pour Victor Wembanyama. Trois jours après leur victoire majuscule contre Chet Holmgren et Oklahoma City, le Français de 2,24 m et les San Antonio Spurs se sont payés les Indiana Pacers dans un Frost Bank Center enamouré par la prestation de ses protégés (117-105), dimanche soir. Si la progression des Spurs est certaine et que cette série noire de 18 défaites semble loin, les Texans auront vraisemblablement du mal à faire mieux que l’an dernier (22 victoire – 60 défaites), le plus mauvais bilan depuis la saison 1996-1997.

Face aux huitièmes de la Conférence Est, les Spurs ont plutôt bien maitrisé leur sujet malgré un T.J. McConnell (26 points à 13/15 aux tirs, 5 passes et 3 interceptions en 27 minutes) et un Pascal Siakam en forme. En face, Victor Wembanyama était tout simplement injouable… L’ancienne pépite de Nanterre 92 enchaîne les prestations plus abouties les unes que les autres. Omniprésent des deux côtés du terrain, il a terminé à 31 points à 11/17 aux tirs, 12 rebonds et 6 passes et 6 contres pour 31 minutes.

« Il agit toujours avec classe sur le terrain »

« Ce qu’il a de plus unique pour son âge, c’est son flegme », souligne coach Pop, affirmant récemment que Wemby avait « dépassé ses attentes ». « Il agit toujours avec classe sur le terrain. Ses coéquipiers se rendent compte qu’il est bien plus mature que son âge et il le prouve tous les soirs. »

Après sa nouvelle performance XXL (31 points à 11/17 aux tirs, 12 rebonds, 6 passes et 6 contres en 32 minutes), Victor Wembanyama a pris le temps de saluer les fans. pic.twitter.com/9s2eioeINR — Théo Quintard (@TheoQuintard) March 4, 2024

Avec deux victoires de premier choix en poche, les Spurs défieront les Houston Rockets mardi soir avant d’affronter les Sacramento Kings, jeudi, et les Golden State Warriors, samedi.