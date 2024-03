Un Victor Wembanyama exceptionnel en fin de match, les Spurs font tomber OKC

Une autre armada de la conférence ouest est tombée au Frost Bank Center, l’antre des San Antonio Spurs. Après Minnesota fin janvier, le Thunder d’Oklahoma City s’est incliné contre les San Antonio Spurs (118-132). En maitrise tout au long de la rencontre, les Spurs de Victor Wembanyama ont augmenté leur niveau d’intensité pour s’adjuger l’une des plus belles victoires de la saison lorsque OKC est repassé devant à l’entrée du quatrième quart-temps (98-100, 37′).

Il a marqué des points pour le titre de rookie de l’année

Auteur d’une partition très complète (28 points à 9/17 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, 13 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 5 contres en 33 minutes), Victor Wembanyama a été phénoménal en fin de rencontre en inscrivant deux tirs à 3-points sur la tête de Chet Holmgren avant de le contrer quelques instants plus tard pour verrouiller la 12e victoire des Spurs cette saison. « Il n’a pas peur d’être dans l’arène », souligne coach Pop. « Il va prendre des tirs et n’a pas peur des conséquences, pas peur de rater. Il aime ces moments. »

Si son homologue américain d’OKC l’a bousculé en première mi-temps (19 points), Victor Wembanyama a une nouvelle fois marqué les esprits et de précieux points dans la course pour le titre de rookie de l’année. Le Français de 2,24 m assure que « la course [pour cette distinction] n’est pas finie », il précise qu’elle est « très importante » pour lui. « Je suis convaincu que le meilleur moyen pour aider mon équipe est d’être aussi performant individuellement », ajoute-t-il.

Sous les yeux de David Robinson, n°1 de la Draft 1987 et impressionnant à ses débuts NBA au point d’être élu rookie de l’année, Victor Wembanyama a envoyé un message à la ligue. « C’est encore plus fort quand on s’impose contre des équipes du très haut tableau. Gagner collectivement et à la maison, c’est la meilleure sensation », a décrit celui qui a réalisé une performance historique dans l’histoire de la NBA. Le natif du Chesnay est le premier à avoir cumulé 25 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 5 contres et 5 paniers à 3-points dans un match.