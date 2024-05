Sergio Scariolo prolonge à la tête de la sélection espagnole jusqu’en 2028

Sergio Scariolo et Miguel Mendez ont été prolongés par la Fédération espagnole à leur poste de sélectionneur des équipes nationales séniors jusqu’en 2028.

Sergio Scariolo, chez les garçons (depuis 2015, après un premier passage entre 2009 et 2012), et Miguel Mendez, chez les filles (en poste depuis 2021), vont pouvoir poursuivre l’aventure sur un nouveau cycle olympique, d’ici le tournoi de Los Angeles à l’été 2028. Ils devront notamment renouveler les générations. Une mission qui s’annonce plus périlleuse chez les garçons, avec les départs à la retraite de légende, comme Rudy Fernandez.

L’Espagne doit se qualifier pour les Jeux olympiques, en passant par un TQO à domicile. L’équipe nationale féminine d’Espagne, finaliste de l’Euro 2023, est déjà qualifiée.