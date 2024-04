Rudy Fernandez va prendre sa retraite à l’issue de la saison 2023-2024

Rudy Fernandez a convoqué la presse le jour de ses 39 ans pour annoncer qu’il allait prendre sa retraite de basketteur professionnel à l’issue de la saison 2023-2024.

Formé chez lui, à Palma de Majorque, avant de rejoindre le centre de formation de la Joventut Badalone à 14 ans, cet ailier athlétique et bon shooteur s’y est imposé au point de tourner à 21,2 points de moyenne en Liga Endesa lors de sa dernière saison sur place, en 2007-2008. Sélectionné à la 24e position de la Draft NBA 2007, il a finalement rejoint Portland l’été suivant. Aux côtés de Nicolas Batum notamment, il a réalisé une belle saison rookie (10,4 points de moyenne) mais son rôle et son impact ont peu évolué au point qu’il ait été échangé par deux fois au cours de l’intersaison 2011 pour finir à Denver.

Le meilleur ennemi de l’équipe de France

Chez les Nuggets, Rudy Fernandez a disputé sa dernière saison NBA avant de revenir en Espagne, direction de le Real Madrid. Il y a remporté trois titres en EuroLeague et six titres de champion d’Espagne. Son palmarès et son parcours sont marqués par la sélection espagnole, qu’il a intégré en 2004, lors des Jeux olympiques d’Athènes. Depuis, il a notamment été deux fois champions du monde (2006 et 2019), quatre fois champions d’Europe (2009, 2011, 2015 et 2022) et deux fois vice-champion olympique (2008 et 2012). Une moisson de titre qu’il ne doit qu’à son talent, son leadership mais aussi sa capacité à faire sauter les plombs chez ses adversaires. Surnommé « Rudy la mèche » par le commentateur David Cozette, sa propension à exagérer les fautes, voire simuler, a pu crisper bon nombre de fans français, souvent envieux de sa capacité à toujours finir avec une médaille d’or autour du cou. Reste à savoir combien de trophées il va soulever d’ici son départ à la retraite, alors qu’il peut encore rafler le titre de champion d’Espagne et celui de champion d’Europe, sans oublier celui des Jeux olympiques si l’Espagne venait à se qualifier lors de son TQO.