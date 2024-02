Les 12 sélections qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris

Les 12 sélections qualifiées pour le tournoi olympique féminin de 5×5 sont connues. En plus de la France (pays hôte) et des États-Unis (champions du monde 2022), 10 équipes ont validé leur présence à Paris le 29 juillet. Les voici :

Allemagne

Australie

Belgique

Canada

Chine

Espagne

France (pays hôte)

Japon

Nigeria

Porto Rico

Serbie

Etats-Unis (champions du monde en titre)

