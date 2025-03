Julien Mahé pourrait devenir l’entraîneur des Espoirs du Paris Basketball

Transiter par le centre de formation de l’Élan Chalon peut s’avérer une bonne étape dans une carrière d’entraîneur… Passé par le club bourguignon entre 2004 et 2006, à l’aube de son parcours, Julien Mahé l’a prouvé, en devenant 20 ans plus tard un technicien de référence en Betclic ÉLITE.

Sauf que cette fois, on ne parle pas du coach de Saint-Quentin, mais bien de son homonyme de 29 ans, entraîneur des cadets France de l’Élan Chalon et assistant de Romain Chenaud chez les Espoirs, ancien coach des U18 du CSP et sélectionneur de l’équipe de Suisse U16 féminine.

Le contrat n’est pas encore signé

Après trois ans au Colisée, le Limougeaud pourrait quitter la Saône-et-Loire pour la capitale. Selon Tribune 47, il devrait devenir le prochain entraîneur des Espoirs du Paris Basketball, actuels 13e du championnat sous la houlette de Raphaël Desroses, en poste depuis 2022.

Raphaël Desroses en fin de contrat, Julien Mahé serait, selon nos informations, le prochain coach des Espoirs du Paris Basketball. À l’Elan Chalon depuis 2021, il est cette saison entraîneur des U18 et assistant de Romain Chenaud sur les Espoirs.#LNB #Espoirs 📸 Elan Chalon pic.twitter.com/2tddHJwonk — Tribune47 (@Tribune47) March 18, 2025

Toutefois, selon nos informations, aucun contrat n’est signé entre Julien Mahé et le Paris Basketball. Mais il existe bel et bien un intérêt mutuel à initier une collaboration à partir de la saison 2025/26.