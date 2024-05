Kalifa Sakho quitte Utah State pour rejoindre Sam Houston

Kalifa Sakho (2,04 m, 23 ans), vient de changer de programme NCAA. L’ancien espoir de Limoges rejoint la Sam Houston State University, une formation évoluant en Conference USA.

Kalifa Sakho évoluait en 2023-2024 chez les Utah State Aggies. Au sein d’une équipe très compétitive, cet intérieur s’est contenté de 10 minutes de temps de jeu de moyenne, pour 2,7 points, 1,7 rebond et 0,5 contre de moyenne.

Désormais senior, le natif de Rouen va tenter de s’imposer chez les Bearkats, qui ont terminé en tête de la saison régulière de la conférence USA, avant de sortir en demi-finales du tournoi de fin de saison face à UTEP.

The Kats needed a new big man, and they got a good one. Welcome to the Bearkat family Kalifa!

