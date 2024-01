La belle série de victoires de la JL Bourg interrompue par Yoan Makoundou et Podgorica

Aie, la JL Bourg démarre 2024 par un retour raté en EuroCup et une bien mauvaise opération dans le groupe B. Défait sur le parquet du Buducnost Podgorica d’un certain Yoan Makoundou (78-74), les Bressans voient Gran Canaria, vainqueur de Lietkabelis, leur chiper la tête du groupe au point-average à quatre journées de la fin des phases de poules.

LIRE AUSSI. Les clarifications de François Lamy : « Je suis sous contrat et pleinement engagé avec la JL Bourg »

La grosse fin de match de Yoan Makoundou

Secoués d’entrés par un 9-0 initial, les Burgiens ont pourtant bien réagi en première période pour être devant de quasiment dix points au bout de 20 minutes (30-39). Toujours devant en début de 3e quart-temps (37-47), la JL Bourg a ensuite progressivement perdu son basket. C’est sur une nouvelle série de 9-0 que les Monténégrins ont repris un avantage définitif (60-54, 32′), profitant des nombreuses pertes de balles burgiennes du soir (14, dont 11 pour le seul duo Lewis – Massa).

Si la Jeunesse Laïque a espéré en fin de match en retrouvant un peu d’adresse extérieure (9/29 de réussite à 3-points), Podgorica a su provoquer de nombreuses fautes des joueurs de Frédéric Fauthoux et a, en plus, été d’une extrême efficacité sur la ligne des lancers-francs (29/33). Une propreté à l’image de son joueur français Yoan Makoundou (12 points à 3/4 aux tirs et 6/6 aux lancers-francs, 6 rebonds et 3 pertes de balles), auteur de 6 des 14 derniers points de son équipe.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre