La JL Bourg sanctionnée financièrement pour non-respect des obligations lors des rencontres télévisées

Pour manquement aux dispositions de l’article 7 « obligations des clubs lors de rencontres télévisées » du règlement régissant l’exploitation audiovisuelle, la communication, le marketing et la billetterie de la Ligue Nationale de Basket lors de son déplacement à Strasbourg le 17 janvier, la JL Bourg a écopé d’une amende de 1 000 euros de la part de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB.

Pourquoi, exactement ? Parce qu’en guise de protestation du calendrier, qui lui imposait de jouer au Rhénus un vendredi soir 48 heures après un déplacement à Salonique, la JL Bourg avait décidé de refuser les perches micros lors des temps-mort, privant ainsi les téléspectateurs de DAZN des consignes de Frédéric Fauthoux.

« Nous faire jouer ce vendredi à 20 heures à Strasbourg était presque irresponsable », avait lâché le technicien bressan en conférence de presse en Alsace. « On a joué mercredi soir à Salonique, on s’est levé à 4 heures du matin jeudi, on n’a pas d’avion privé… On a prévenu les dirigeants, on avait demandé il y a plusieurs mois de programmer ce match samedi, Strasbourg était d’accord… Mais la télé et la ligue ont décidé que ce serait vendredi. Ce n’est pas correct ! À un moment donné, il faut faire attention à la santé des joueurs. »