La ville de Fos-sur-Mer veut doubler la capacité de la Halle Henri-Giuitta

Plus petite salle de LNB, derrière l’Espace des Sept Arpents de Souffelweyersheim (utilisé très occasionnellement par l’ASA), malgré de fréquentes retouches au cours de la dernière décennie, la Halle Henri-Giuitta pourrait effectuer un bond au classement dans les prochaines années. Au cours de ses vœux à la population le vendredi 12 janvier, le maire René Raimondi a annoncé son intention de doubler la capacité de Parsemain.

« Les BYers ont su conquérir un public fidèle », se réjouit l’édile, même si la salle a souvent été clairsemée en cette phase aller, en raison de la relégation en Pro B et des résultats catastrophiques du club. « L’engouement est tel qu’il nous faut envisager l’agrandissement de la salle Henri Giuitta de 1 500 à 3 000 places dès cette année, permettant ainsi d’accueillir tous les matchs en terre fosséenne et de se mettre aux standards des plus belles enceintes de l’élite. »

Contacté, le président de Fos-Provence Basket, William Raffa, évoque plutôt une jauge aux alentours de 2 800 – 2 900 sièges. « Il s’agit d’un projet impulsé par le maire et piloté par ses équipes », précise-t-il. « Il n’y a pas encore de calendrier défini ni de schéma technique. » On peut tout de même imaginer la construction d’une quatrième tribune derrière l’un des paniers. À condition, toutefois, de ne pas descendre en Nationale 1 ?