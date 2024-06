L’ADA Blois annonce l’arrivée de Fabien Damase

L’ADA Blois a annoncé la signature Fabien Damase (2,01 m, 22 ans). L’ailier sort d’une grosse saison à Rennes en Nationale Masculine 1.

🖋 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗗𝗔𝗠𝗔𝗦𝗘 💚 Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Fabien Damase en provenance de Rennes 👋 Bienvenue à l'ADA Fabien ! 💚 + 𝗱'𝗶𝗻𝗳𝗼𝘀 👉 https://t.co/931x9YGwYv #ADABlois #ProB pic.twitter.com/qF2Ah1dBtB — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) June 4, 2024

Ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque en Espoirs et en Betclic ÉLITE, l’ailier a rejoint l’Union Rennes Basket lors de la saison 2023-2024 en NM1. C’est lors de cette saison qu’il a montré l’étendue de ses qualités et ce, de manière constante. Sur la saison, Fabien Damase a tourné à 13,8 points à 53,3% de réussite aux tirs, dont 28% à 3-points, 5,2 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes de moyenne. Cette saison a permis de montrer son évolution et sa régularité, c’est sûrement ce qui a donné envie à Blois de recruter le Guadeloupéen pour la saison 2024-2025. Il va aussi rejoindre Maxime Sconard, coéquipier lors de leurs années espoirs avec le BCM.

« Fabien est un jeune que je suis depuis les Espoirs et pour sa réelle première saison complète en professionnel, il a confirmé tout le bien que je pensais de lui en devenant un joueur majeur de NM1, a déclaré David Morabito, entraîneur de l’ADA Blois. Au-delà de ses qualités techniques, sa taille est un atout sur le poste 3 où il sera back-up »,

Le manager général Julien Monclar explique pourquoi il est allé chercher Fabien Damase :

« Après s’être trouvé en mal de temps de jeu en Pro A, Fabien a eu l’intelligence de relever le défi de la NM1, il a répondu plus que présent. C’est un joueur polyvalent qui sait ce qu’on attend de lui, il va arriver très motivé. Comme d’autres avant lui, je suis sûr qu’il va très bien évoluer sous nos couleurs. »

L’ADA Blois compte déjà sept joueurs professionnels pour la saison prochaine, tous JFL :