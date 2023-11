L’affrontement des cadors français pour Villeneuve d’Ascq, l’ASVEL féminin ouvre enfin son compteur

EuroLeague féminine - Après 5 défaites, l'ASVEL féminin a enfin décrocher une victoire sur la scène européenne contre Lublin (73-72). Dans l'affrontement franco-français entre Villeneuve d'Ascq et Basket Landes a tourné à l'avantage de l'ESBVA (74-61).

Villeneuve d’Ascq confirme sa suprématie nationale contre Basket Landes

Invaincu en LFB (7 victoires), Villeneuve d’Ascq confirme son emprise sur l’Hexagone après sa victoire en EuroLeague contre Basket Landes ce mercredi soir (74-61). Au Palacium, l’ESBVA a bénéficié du craquage des Landaises en seconde période (47-32). Les joueuses de Rachid Meziane ont progressivement mis leur empreinte sur cette rencontre par la force de leur collectif, avec l’efficacité d’Aminata Gueye (13 points en 12 minutes) ou la distribution de Kamiah Smalls (12 points et 6 passes décisives). Les Nordistes ont également bien su limiter la meneuse landaise Alexis Peterson (7 points et 3 pertes de balles)

L’ASVEL féminin ouvre son compteur contre les Polonaises de Lublin

Le long calvaire de l’ASVEL féminin en EuroLeague féminine est terminée. Les joueuses de David Gautier ont décroché leur premier succès dans la compétition ce mercredi soir contre les Polonaises de Lublin (73-72). Mais rien n’a été simple. Après une entame de match tonitruante (19-2, 6′), permise notamment par une Alexia Chery très efficace, Villeurbanne a ensuite baissé pavillon dans le deuxième quart-temps (10-21), laissant même la mène aux visiteuses à la mi-temps (37-38).

L’écart a même continué de grimper en faveur de Lublin (42-50, 25e) lors du 3e quart-temps. Profitant d’un léger manque d’adresse côté polonais, l’ASVEL féminin a pu compter sur l’agressivité défensive de Gabby Williams (15 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions) et la qualité de tir extérieur de Marine Fauthoux (17 points) pour reprendre les commandes dans l’ultime période. Jusqu’au bout, les Lyonnaises ont pu craindre une nouvelle défaite mais ont inscrit un dernier panier décisif à moins de 4 secondes du terme avec leur nouvelle joueuse Stéfanie Dolson (8 points et 4 rebonds). Les Polonaises n’ont ensuite pas eu le temps de décrocher un dernier tir (73-72).

