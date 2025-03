L’ASVEL devra faire sans Kekelly Elenga pour cette fin de saison

La nouvelle est tombée ce vendredi 28 mars. Kekelly Elenga (1,86 m, 33 ans) souffre d’une « blessure à la cheville nécessitant une opération chirurgicale », comme annoncé par son club. L’ASVEL parle d’une absence de « plusieurs mois, jusqu’à la fin de saison. » Opérée avec succès en début de semaine, l’intérieure ne reverra plus les parquets sur cette fin de saison régulière, ni pendant les playoffs. Elle avait déjà raté deux mois de compétition sur blessure en début de saison. L’ASVEL est actuellement en septième position du championnat. Une place que le club champion en 2023 devrait garder étant donné l’écart de deux victoires avec les 6e (Angers) et les 8e (Tarbes). Il ne leur reste plus que deux matchs de saison régulière à domicile contre Charnay et Charlevilles-Mézières.

Elenga n’avait pas participé à la dernière rencontre des Villeurbannaises contre Angers (défaite 59-53). Alors même que c’était contre son ancienne équipe où elle a joué et fut capitaine entre 2021 et 2024, après dix années passées entre la Nationale 1 et la Ligue 2. Ce qui n’augurait rien de bon. En 13 minutes de moyenne, la native de Creil compilait 3,8 points à 34,5% aux tirs (dont 31% à 3-points) et 1,9 rebond. Bien loin de ses statistiques du côté de l’UFAB, même si elle a réussi des pointes à 10 et 12 points, ainsi qu’à 18 points et 11 rebonds en EuroCup. L’ASVEL perd ainsi la huitième joueuse de sa rotation, et devra encore un peu plus se reposer à l’intérieur sur une Dominique Malonga (1,97 m, 17 ans) déjà sur-utilisée (30 minutes de moyenne)