L’ASVEL féminin prend sa revanche sur Fenerbahçe, tenant du titre invaincu depuis 51 matchs

EuroLeague féminine - Défaite sévèrement par deux fois plus tôt dans la saison, l'ASVEL féminin a enfin pu prendre sa revanche sur Fenerbahçe : les Villeurbannaises l'ont emporté sur le fil face au tenant du titre de l'EuroLeague féminine ! (89-81).

-106. Voilà le différentiel que l’ASVEL féminin a encaissé lors des deux rencontres face à Fenerbahçe plus tôt dans la saison (SuperCoupe d’Europe fin septembre et 2e journée d’EuroLeague féminine début octobre). Avec un tel gap face au tenant du titre de la compétition, il était difficile pour les joueuses de David Gauthier d’envisager une revanche. Au mieux espérer une rencontre serrée jusqu’au dernier quart-temps. Et pourtant, l’ASVEL féminin a réussi l’exploit de cette 9e journée d’EuroLeague féminine en l’emportant à l’Astroballe ce mardi (89-81).

Quelque chose avait cependant changé depuis les deux premières confrontations. Enfin même plusieurs : l’arrivée de Stéfanie Dolson, remplaçante médicale de Sandrine Gruda (absente lors du match de SuperCoupe), et les retours de la WNBA de Gabby Williams et Marine Johannès. Ces trois joueuses ont marqué 43 points en cumulé. Mais évidemment, la différence ne s’est pas faite qu’à ce niveau-là.

