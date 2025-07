Le budget du Dubaï BC révélé pour sa première saison en EuroLeague

Le Dubaï BC, à l’instar de l’Hapoël Tel-Aviv, est l’un des nouveaux venus de la prochaine saison d’EuroLeague 2025-2026. Et comme le vainqueur de l’EuroCup, c’est avec les dents longues que le club émirati débarque dans la crème des compétitions européennes, avec un recrutement clinquant et des ambitions fortes malgré son statut de rookie.

Budget quadruplé

Le manager général de l’équipe, Dejan Kamenjasevic, a révélé quel serait le budget du Dubaï BC pour ses débuts en EuroLeague : 16 millions d’euros, soit un montant quadruplé par rapport à la saison dernière (4 millions d’euros). À titre de comparaison, le Paris Basketball affichait un budget de 19 millions d’euros pour sa découverte de la compétition. Avec ses 16 millions d’euros, cela place Dubaï comme « au 11e rang de l’EuroLeague » sur le plan financier d’après son directeur sportif.

Un contexte géographique particulier pour Dubaï

Avec des recrues au CV européen brillant comme Dzanan Musa, Aleksa Avramovic ou encore l’international Mouhammadou Jaiteh, Dubaï a mis les moyens financiers pour exister dès sa première année de participation. Le contexte géographique du club joue également dans son besoin d’un budget conséquent. Situé en dehors du continent européen, aux Émirats Arabes Unies, de longs déplacements attendent logiquement les joueurs de Jurica Golemac, l’ancien du Paris-Levallois. « Dubaï est l’équipe qui voyagera le plus parmi toutes les franchises sportives du monde. Nous passerons 23 jours dans les airs la saison prochaine, soit plus de deux mois et demi hors de Dubaï », indique Dejan Kamenjasevic.