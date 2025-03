« Le premier fautif, c’est moi » – Le mea-culpa de Frédéric Fauthoux après la défaite contre Nancy

C’est une semaine de reprise de la Betclic ELITE délicate que la JL Bourg vient d’achever. Après avoir dû encaisser le coup d’une cascade de blessures, avec parmi les plus marquantes d’entre elles la fin de saison de Xavier Castaneda, le club burgien s’est incliné à Ékinox face au SLUC Nancy (81-93) ce samedi 1er mars.

« On s’est trompés de match »

Avec seulement 8 joueurs professionnels (absences également de Maxime Courby et Hugo Benitez), la JL Bourg a craqué en seconde période face à la puissance de Shevon Thompson et les banderilles de Chris Clemons. Mais son entraîneur Frédéric Fauthoux n’en veut pas à ses joueurs. Le sélectionneur des Bleus endosse en grande partie la responsabilité de la défaite, affirmant s’être trompé dans l’approche du match auprès de ses joueurs. En outre, le technicien bressan a été expulsé de la rencontre pour deux fautes techniques.

« Le premier que j’accuse, c’est moi », s’explique Frédéric Fauthoux dans des propos filmés par le journaliste Ghislain Gros. « Je n’ai pas assez préparé de la façon dont il fallait les huit joueurs professionnels sur la feuille de match. Je ne les ai pas amené assez loin pour faire un match de très haut niveau. Je me suis peut-être trompé de match à faire quand on joue à huit comme ça. Le premier fautif, c’est moi. »

C’est effectivement par de nombreuses séquences de transition que le SLUC Nancy a d’abord pu combler son retard en première période (jusqu’à -11), avant de livrer l’accélération fatale à la JL Bourg en fin de 3e et début de 4e quart-temps. « On a joué un match où on rendait le ballon trop vite », analysait le technicien bressan. « On aurait dû mieux contrôler certains bouts du match pour laisser Nancy à distance. »

Le coach @JLBourgBasket F. Fauthoux prend « ses responsabilités » sur la défaite de son équipe face à @SLUCbasketNancy 81-93 pic.twitter.com/gwdURyAjD3 — Ghislain Gros (@GhislainGros) March 1, 2025

Cette déconvenue nancéienne passée, Bourg-en-Bresse va désormais avoir une semaine complète pour préparer la réception du BCM Gravelines-Dunkerque (samedi 8 mars à 20h30). Ce qui pourrait éventuellement permettre à la Jeu d’enregistrer le retour d’Hugo Benitez (cheville).