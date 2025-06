Mulhouse refroidit Challans : il y aura un match décisif pour la montée en ELITE 2 !

Mulhouse a corrigé Challans en seconde période

Challans avait pourtant démarré fort dans une salle Michel Vrignaud surchauffée, menant de 14 points dès le premier quart-temps (23-9). Mais le réveil mulhousien dès le deuxième quart-temps a changé la donne. Mulhouse a pris l’ascendant à la pause (37-40) avant de creuser l’écart progressivement, ne laissant aucune chance aux Vendéens. Le MBA a complètement dominé le second acté, remporté sur le score de 49 à 22, faisant totalement déjouer l’équipe de Sébastien Lambert, coupable de 20 ballons perdus et d’une adresse globale de 30%. Le banc mulhousien a été prépondérant, avec les 17 points de Fabio Milanese ou encore les 13 et 12 unités de Mouhamed Thiam et Tom Dary.

La belle aura lieu dimanche (15h30), toujours à Challans, et déterminera le champion de France NM1 2025 ainsi que le club promu en ELITE 2.