Yakuba Ouattara après la défaite du Paris Basketball à Monaco : « On a été trop prévisibles »

De retour sur le Rocher, cette fois dans le camp adverse, Yakuba Ouattara (3 points à 1/4 aux tirs et 5 rebonds en 19 minutes) n’a pas vécu une soirée idéale. Le Paris Basketball, dominateur lors des deux premières manches, a chuté (81-78) face à une AS Monaco revancharde. Après la rencontre, l’ancien chouchou de Gaston-Médecin a évoqué les ajustements à faire avant le match 4, tout en soulignant les erreurs commises par son équipe.

« Ce n’est pas de l’excès de confiance, mais on s’est relâchés »

Paris avait démarré fort, menant 13-1 dès l’entame. Mais dès le troisième quart-temps, la dynamique s’est inversée en début de troisième quart-temps. « Pour moi, c’est là qu’on perd le match. On leur laisse quelques paniers faciles et derrière, quand Monaco attrape le rythme, c’est très dur de casser la machine », a analysé Yakuba Ouattara en zone mixte. « On a un peu relâché sur l’intensité, sur le défi physique. Ça leur a permis de s’installer et de prendre confiance. »

L’ancien capitaine monégasque réfute toutefois toute idée d’excès de confiance : « Ce n’est pas notre ADN. On n’a pas de marge. Il faut être à fond pendant 40 minutes, surtout contre Monaco. »

Des switches mal attaqués et une attaque trop stérile

L’ailier français a également pointé un manque d’adaptation offensif face aux choix défensifs monégasques : « Ils ont joué small-ball, switché beaucoup… et on n’a pas su en profiter. On a été trop dans le un-contre-un, pas assez de circulation de balle. Sur les deux premiers matchs, la menace venait de partout. Ce soir, on a été trop prévisibles. »

Ce manque de variété a permis à la défense de l’ASM, plus agressive, de mieux contenir T.J. Shorts (6/8 aux tirs en première mi-temps, 0/10 en deuxième, 20 points mais exclu en fin de match), et de faire dérailler la mécanique parisienne.

Quant à la suite ? « Ils ont trouvé une formule qui a marché. À nous de faire les ajustements. Le match 4 va se jouer sur les détails. On est deux équipes EuroLeague, et à ce niveau-là, c’est toujours les petits détails qui font la différence. »

Daulton Hommes : « On doit mieux gérer les temps faibles »

Entré pour huit minutes, Daulton Hommes (6 points à 2/2) a lui aussi pointé le troisième quart-temps comme tournant du match : « On a perdu un peu de focus. Ils ont été très physiques, et on doit mieux répondre à ça. »

Sur Jaron Blossomgame (26 points, dont 17 dans le troisième), l’ailier-fort américain admet : « Il a été très bon. Ils ont bien joué, on doit revoir notre plan de jeu. » Malgré une saison perturbée, Hommes savoure sa participation à cette finale : « Je suis très heureux d’être là, mais aussi très motivé. Je veux aider ce club à aller chercher ce titre. » Peut-être sera-t-il l’un des facteurs X ce dimanche pour le match 4 ?