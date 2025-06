Maxim Ilvovskiy reste en Superligue russe et rejoint Tcheliabinsk

Champion de France U18 en 2019 avec la JL Bourg, l’intérieur franco-russe Maxim Ilvovskiy (2,01 m, 23 ans) quitte la réserve du CSKA Moscou pour le Chelbasket, club de Superligue également (deuxième division russe), situé au nord du Kazakhstan.

“Le coach me voulait vraiment”

Désireux de poursuivre sa carrière en Russie après y avoir “lancé la machine” au CSKA la saison passée, le finaliste des derniers playoffs de Superligue rejoint pour une durée d’un an “une équipe ambitieuse du haut de tableau de deuxième division, qui a peut-être même son contrat signé pour rejoindre la VTB [la première division russe, une ligue fermée, ndlr.] dans 1 ou 2 ans”, décrit Maxim Ilvovskiy.

Si l’intérieur attendait plutôt “des offres en VTB directement”, Chelbasket lui a tout simplement soumis “le genre d’offre que je ne pouvais pas refuser”. En plus de son futur en première ligue, “l’équipe est bien structurée, avec l’ambition d’aller chercher le top 3 de Superligue au minimum, et le coach me voulait vraiment”.

De l’aveu de Maxim, Goran Vuckovic, le technicien serbe à la tête de Chelbasket, est même “celui qui a fait pencher la balance”. Après lui avoir présenté “un beau projet”, Vuckovic a continué à lui “envoyer beaucoup de messages. Ça se voyait qu’il me voulait vraiment, pour mes qualités, que je serai au cœur de son système, et ça fait plaisir”, se réjouit le natif de Saint-Mathieu-de-Tréviers.

“Un palier vers la VTB”

Goran Vuckovic a abondé les propos de Maxim au moment d’officialiser son arrivée : “Je suis ravi d’accueillir Maxim dans notre équipe. Lorsque l’opportunité de recruter Maxim s’est présentée, nous avons réagi rapidement. Outre ses qualités de basketteur, nous reconnaissons son mental de gagnant et sa ténacité. Nous avons besoin d’un tel joueur,” peut-on lire dans le communiqué du club.

Après “un bon feeling” avec le coach, Maxim Ilvovskiy veut maintenant “tout faire pour que le club veuille me conserver à l’été 2026 lorsqu’il pourrait monter en VTB, ou pour que d’autres clubs de VTB pensent à moi l’an prochain”. Pour cela, il faudra être performant d’entrée, ce dont il a conscience : “Je fais tout cet été pour ne pas avoir de début de saison poussif, et m’inscrire encore plus fort dans la saison du club. C’est un palier vers la VTB, la meilleure option pour moi. Tous les feux sont au vert !”