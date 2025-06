Terry Tarpey, pilier de l’effort collectif monégasque : « On a monté un step »

Habitué aux missions de l’ombre, Terry Tarpey (7 points à 3/5 aux tirs en 15 minutes) a une nouvelle fois répondu présent dans un match à haute intensité. L’AS Monaco, menée 2-0 dans la série finale de Betclic ELITE, a retrouvé son ADN défensif et son jeu collectif (27 passes décisives) pour s’offrir une victoire capitale face au Paris Basketball (81-78). Après la rencontre, l’ancien joueur du Mans a salué le sursaut d’orgueil de toute l’équipe.

« On a besoin que tout le monde monte d’un cran »

Dans un match où la Roca Team a infligé un 30-15 à Paris dans le seul troisième quart-temps, Terry Tarpey retient surtout la réaction collective : « On a montré ce qu’on est capables de faire ensemble. Dès qu’on s’est remis à bouger la balle, à mieux défendre, on a repris confiance. »

Le chiffre-clé ? « 27 passes décisives. C’est un style de jeu qu’on a retrouvé depuis l’arrivée de notre staff. On veut toujours créer des situations avantageuses. »

« Le run est venu de la défense »

Face à une équipe de Paris réputée pour son jeu rapide, l’ASM a su hausser le ton, à l’image du début de deuxième mi-temps. « Le coach a dit à la mi-temps qu’il fallait monter d’un step. Il a proposé un nouveau système, on l’a appliqué, et ça a marché. »

Pour Tarpey, le déclic est venu « quand on a vraiment monté les défenses dans le troisième quart-temps. C’est ça qui a lancé le run et le comeback. » Un effort collectif où chacun a apporté sa pierre, « même ceux qui ne remplissent pas les stats. »

« Jaron a été énorme »

Impressionné par Jaron Blossomgame (26 points, dont 17 dans le troisième quart-temps), Tarpey n’a pas tari d’éloges : « Son troisième quart-temps ? Peut-être le meilleur de sa vie. On est tous contents pour lui. On a besoin de lui, comme on a besoin de tout le monde. »

Elie Okobo, également salué par Tarpey, a su livrer un match de haut niveau. « Il était presque obligé de sortir un match comme ça si on voulait s’en sortir. »

Tarpey promet un « dogfight » lors du match 4

Pour Tarpey, il ne s’agit pas d’un exploit, mais d’un match à la hauteur de l’enjeu : « C’est une finale. Personne ne pensait que Paris allait sweeper Monaco. On a simplement protégé notre terrain. »

Alors que le match 4 approche (dimanche à 16h30), il prévient : « Ce sera un dogfight (combat de chiens). C’est toujours physique contre Paris, ils sont rapides, prennent beaucoup de tirs, ils se battent pour le rebond. Ça va se jouer sur les détails. » Et ce malgré les organismes qui tirent. « Personne n’est à 100 %. Mais c’est la finale. Il faut finir le travail. »

