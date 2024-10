Le SCABB pourrait perdre Arthur Bruyas sur la durée

L’humeur n’est pas au beau fixe au SCABB en ce samedi matin. Au lendemain de la victoire contre Champagne Basket (99-80), au goût amer comme le titre l’article de résumé du site officiel du club, le club ligérien déplore plutôt la blessure d’ Arthur Bruyas.

En fin de 2e quart-temps, l’ailier est mal retombé et s’est tordu de douleur en tenant son genou. Il a ensuite été raccompagné aux vestiaires par des membres du staff mais les déclarations d’après-match ne prêtent pas à l’optimisme concernant l’état de santé du joueur. « Je n’ai pas encore tous les éléments mais ce n’est pas bon », soufflait le coach Maxime Nelaton en conférence de presse. Son meneur Théo Magrit retenait surtout la possible perte de son coéquipier : « Je suis content pour l’équipe mais dans le vestiaire, ce n’était pas la joie. On a perdu Arthur donc c’est difficile de se réjouir d’une victoire ».

Le SCABB effectue un bon début de saison avec 4 victoires et 2 défaites. En six matchs, Arthur Bruyas (1,98 m, 24 ans) valait 9,7 points à 43,6% de réussite aux tirs dont 36% à 3-points, avec 3 rebonds et 1,2 passe décisives en 18 minutes de jeu en moyenne. Reste à voir quel sera le diagnostic de la blessure d’Arthur Bruyas.