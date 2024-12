L’Élan Béarnais et Blois héritent des gros morceaux Paris et Monaco en 1/8e de finale de la Coupe de France

Ruddy Nelhomme, l’ancien assistant historique de Vincent Collet en équipe de France, a réservé un tirage coton aux équipes de Pro B pour les 1/8e de finale de la Coupe de France. En effet, sur les cinq équipes de l’antichambre de l’élite encore engagées, trois d’entre elles vont affronter des formations du top 4 de la dernière saison de Betclic ELITE.

Trois rencontres entre équipes de l’élite, le dernier représentant de NM1 pour Le Mans

Ainsi, l’Élan Béarnais, déjà vainqueur de Strasbourg en 1/16e de finale, recevra le Paris Basketball. Après le retour de Vitalis Chikoko avec la SIG, le palais des sports de Pau reverra de nouveaux des anciens joueurs, avec Léopold Cavalière et Enzo Shahrvin. L’ADA Blois retrouvera son dernier adversaire dans l’élite du basket français, l’AS Monaco. Enfin, Rudy Nelhomme, technicien du Poitiers Basket 86 de 2007 à 2019, a tiré la JL Bourg pour le club pictavien. À domicile, les trois formations de Pro B partiront toutes avec un avantage de +7. Les deux autres écuries de Pro B encore en lice, à savoir l’Alliance Sport Alsace et Roanne, s’affronteront en elles.

Pour le reste, le choc des 1/8e de finale de cette Coupe de France est assurément le match entre Saint-Quentin et l’ASVEL, remake d’un des quarts de finale des playoffs de la saison dernière. Sinon, deux autres confrontations entre équipe de l’élite auront lieu, avec Nanterre – Cholet et Dijon – Le Portel. L’affrontement le plus déséquilibré est réservé au Mans, qui défiera une équipe de NM1, Tours ou Levallois (match le 10 décembre).