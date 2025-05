L’équipe de France U19 sans ses cadors pour le Mondial

Le staff de l’équipe de France U19 masculine a fait sa présélection pour le Mondial 2025 de sa catégorie. Les Bleuets vont devoir composer sans plusieurs joueurs majeurs de la catégorie, en raison de la Draft NBA : Noa Essengue, Nolan Traoré et Joan Beringer. Ils pourront en revanche s’appuyer sur six éléments de la cinquième place à l’EuroBasket U18 l’été dernier : Mohamed Diakité, Yohann Sissoko, Noah Badibanga, Martin Carrère, Iliam Fevry et Léon Sifferlin.

📢 17 joueurs en lice pour participer à la Coupe du Monde U19 à Lausanne (Suisse) du 28 juin au 6 juillet. Début de la préparation le 2 juin.#FFBB #FIBAU19https://t.co/PvMgV9eQlU — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) May 2, 2025

Quinze joueurs nés en 2006 ont été convoqués par Ruddy Nelhomme, ainsi que deux 2007 (Soren Bracq et Noa Kouakou-Heugue), pour débuter par un premier stage de préparation à Vichy, le 2 juin, conclu sur deux rencontres face à la Serbie. Après un break, les U19 prendront leurs quartiers à l’INSEP où ils affronteront le Canada, avant le court déplacement vers Lausanne (Suisse), lieu du Mondial U19. Dans le groupe D, ils se mesureront au Cameroun (28 juin), aux États-Unis (29 juin) et à l’Australie (1er juillet) avant le début des phases finales.