Les 20 participants du Young Star Game connus, avec Vincent Collet et Pascal Donnadieu dans les staffs

Le casting du Young Star Game 2025, première édition, a été dévoilé par la Ligue Nationale de Basket (LNB). Cet événement a pour but de mettre en avant des prospects français âgés de 22 ans et moins (nés entre 2003 et 2009) évoluant en France et ayant le potentiel d’être drafté pour évoluer en NBA.

Une majorité de joueurs de Betclic ELITE

Ainsi, 20 joueurs ont été sélectionnés pour participer à ce premier opus. Deux équipes seront constituées le 7 janvier 2025 par les deux entraîneurs Antoine Rigaudeau et Moustapha Sonko. Parmi les participants, l’on retrouve 13 joueurs issus d’équipes de Betclic ELITE, 3 de Pro B et 4 du Pôle France. Il y a bien évidemment la nouvelle pépite du basket français, Nolan Traoré, mais aussi d’autres joueurs déjà aguerris de l’élite comme Noah Penda, Mohamed Diawara ou encore Mathéo Leray. Un concours de tirs à 3-points sera également organisé avec le Dijonnais Ilias Kamardine, le Saint-Quentinois Nolan Traoré et les deux Gravelinois Roman Domon et Evan Boisdur.

Les joueurs issus d’équipes de Betclic ELITE Evan BOISDUR (Gravelines-Dunkerque)

Nathan DE SOUSA (Cholet)

Brice DESSERT (Strasbourg)

Mohamed DIAKITÉ (Saint-Quentin)

Mohamed DIAWARA (Cholet)

Roman DOMON (Gravelines-Dunkerque)

Mathéo LERAY (La Rochelle)

Noah PENDA (Le Mans)

Zacharie PERRIN (Nancy)

Enzo SHAHRVIN (Paris)

Ilias KAMARDINE (Dijon)

Aaron TOWO-NANSI (Cholet)

Nolan TRAORÉ (Saint-Quentin) Les joueurs issus d’équipes de Pro B : Lucas DUFÉAL (Vichy)

Ilane FIBLEUIL (Poitiers)

Talis SOULHAC (Blois) Les joueurs issus du Pôle France : Cameron HOUINDO

Noa KOUAKOU-HEUGUE

Nathan SOLIMAN

Hugo YIMGA-MOUKOURI

💎 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟱 💎 20 jeunes talents @LNBofficiel de très haut-niveau vont enflammer le parquet du Palais des Sports Marcel-Cerdan à Levallois-Perret, le 21 janvier 2025 🔥#YSG2025 #LNB #JeunesTalents pic.twitter.com/QzECc4veT1 — Young Star Game LNB (@YSGLNB) December 10, 2024

Des staffs techniques très denses, avec des « référents »

Si les anciennes légendes Antoine Rigaudeau et Moustapha Sonko sont les managers des deux équipes, ils auront autour d’un staff technique dense.

Ainsi, deux coachs de Betclic ELITE et de Pro B, accordant le plus de temps de jeu total à des joueurs nés en 2003 et après sur les trois dernières saisons, ont été sélectionnés. Il s’agit de Guillaume Vizade (Le Mans), Julien Cortey (La Rochelle), Mickaël Hay (Élan Béarnais) et Ali Bouziane (Denain). Ils seront assistés par deux coachs espoirs, Régis Boissié (Espoirs Cholet) et Romain Chenaud (Espoirs Elan Chalon), choisis sur la base du nombre d’années passées à coacher en centre de formation et d’avoir fait partie de staffs des équipes de France jeunes.

Enfin, deux techniciens dits « référents » vont également prendre place sur les bancs. Il s’agit d’un duo doublement médaillé en Bleu, avec l’ancien sélectionneur Vincent Collet et son ex-assistant Pascal Donnadieu.

Team RIGAUDEAU Coach Principal : Guillaume VIZADE

Assistants : Ali BOUZIANE et Romain CHENAUD

Coach Référent : Pascal DONNADIEU Team SONKO Coach Principal : Mickaël HAY

Assistants : Julien CORTEY et Régis BOISSIÉ

Coach Référent : Vincent COLLET

Ainsi, durant deux jours (20 et 21 janvier), ces jeunes joueurs du championnat de France auront l’occasion de mettre leurs qualités en avant, à travers un combine (mesures, exercices de vitesse et de dextérité) et donc le match du Young Star Game. Avec l’ambition pour la LNB « de montrer ses joyaux au monde entier ».