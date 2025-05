Les Philadelphia Sixers font de Guerschon Yabusele une priorité cet été

Dans le marasme de Philadelphie cette saison, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a été l’une des rares satisfactions. Après des Jeux olympiques de Paris de grande qualité, le vice-champion olympique s’était engagé pour une saison chez les Sixers, au salaire minimum. Un pari réussi pour le Dancing Bear qui, un an après avoir payé 1,8 million d’euros de sa poche pour quitter le Real Madrid et retenter l’aventure américaine, voit sa cote en NBA exploser.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 29 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 11 #161 REB 5,6 #99 PD 2,1 #193

Avec 11 points, 5,6 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne en 27 minutes, et 71 matchs joués, Yabusele a montré qu’il peut avoir un rôle en NBA, ce qu’il n’avait pas eu après sa Draft chez les Celtics. En l’absence de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George, le Français a même pris de l’ampleur dans tous les compartiments du jeu, offrant des pointes au scoring (jusqu’à 28 points face à Denver) comme au rebond (15 contre Indiana). Les autres franchises l’ont vu, Yabusele est maintenant convoité, et elles se verraient bien lui proposer plus qu’un minimum vétéran.

De la flexibilité pour Yabusele

Le manager général de Philadelphie Daryl Morey ne souhaite logiquement pas voir son joueur partir. Malgré une masse salariale importante, qui pourrait l’empêcher d’être compétitif financièrement, il reste confiant sur sa capacité à prolonger le Français, selon Marc Stein.

Conscient de ses erreurs l’été dernier, Daryl Morey a entamé un « nouveau projet » dès la trade deadline, afin de créer une flexibilité salariale suffisante pour rivaliser avec les offres faites à Yabusele. Ainsi, avec l’échange entre Quentin Grimes et Caleb Martin, les Sixers seraient maintenant en mesure de proposer 14 millions de dollars par saison à l’ailier-fort français, ou moins, si Philly souhaite conserver Grimes qui a lui aussi était bon en fin de saison. Reste à voir si cette somme, revue à la baisse ou non, suffira à convaincre le joueur, pour qui Philly est « un endroit spécial ».