Les salaires de Betclic ÉLITE : L’excellente affaire Tidjane Salaün, l’investissement de Blois sur Rashard Kelly

Chaque année, le site Internet BasketEurope révèle les salaires des joueurs de Betclic ELITE. Cette semaine, la rédaction a annoncé les salaires de cinq clubs : l’ADA Blois, les Metropolitans 92, la JL Bourg, l’Elan Chalon et Cholet Basket.

Voici les chiffres clés de ces cinq clubs :

Blois : Armel Traore : 8 000€/mois (total sur 10 mois : 80 000€) ; Rashard Kelly : 13 300€/mois (total sur 6 mois : 80 000€)

Les deux ailier-forts de l’effectif de Mickaël Hay ont un salaire annuel identique, mais lissé sur l’ensemble de la saison, celui d’Armel Traoré est moindre mensuellement. Son rapport qualité/prix est bon.

Metropolitans 92 : Axel Toupane : 14 500 €/mois (total sur 11 mois : 160 000 €) ; Laurent Foirest (coach) : 6 800 €/mois (total sur 11 mois : 75 000 €, coupé après 4 mois)

Arrivé avec un statut d’ancien joueur NBA, EuroLeague et international français, Axel Toupane jouit d’un important salaire. Arrivé de Pro B, Laurent Foirest avait un salaire relativement faible en comparaison avec ses homologues.

JL Bourg : Frédéric Fauthoux (coach) : 11 700 € / mois (total sur 12 mois : 140 000 €) ; Isiaha Mike : 15 000 € / mois (total sur 11 mois : 165 000 €)

Assistant-coach le mieux payé de l’histoire du championnat de France à l’ASVEL, Frédéric Fauthoux est toutefois mieux rémunéré en tant que coach principal à la JL Bourg. Son ailier-fort Isiaha Mike, auteur d’une saison d’All-Star, semble avoir mérité son salaire.

Elan Chalon : Aleksej Nikolic : 12 000 €/mois (total sur 10 mois : 120 000 €) ; Lionel Gaudoux : 8 000 €/mois (total sur 10 mois : 96 000 €)

Promu en Betclic ELITE, l’Elan Chalon a engagé le meneur de la Slovénie Aleksej Nikolic pour un salaire annuel de 120 000 euros. Pour sa première saison dans la division, Lionel Gaudoux touche 8 000 euros par mois.

Cholet : Neal Sako : 10 000 € / mois (total sur 12 mois : 120 000 €) ; Tidjane Salaün : 3 000 € / mois (total sur 12 mois : 36 000 €)

Neal Sako a un statut grandissant et son salaire devient fort logiquement de plus en plus important. A contrario, Tidjane Salaün est très rentable avec son salaire minimum.

