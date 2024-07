La Fédération française de basketball (FFBB) a dévoilé la sélection finale des équipes de France 3×3 pour les Jeux olympiques 2024 de Paris, avec quatre joueurs et joueuses dans chaque sélection.

Chez les hommes, on retrouve Lucas Dussoulier, Jules Rambaut, Timothé Vergiat et Franck Seguela. Concernant les femmes, Myriam Djekoundade, Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin et Marie-Eve Paget ont été sélectionnées.

Les sélectionneurs des Equipes de France 3×3 féminine et masculine, Yann Julien et Karim Souchu, ont dévoilé leurs sélections pour les Jeux de Paris 2024 ✨ #Paris2024 #3×3 pic.twitter.com/dHVELj40I5

De surprise, il n’y en a pas vraiment eu dans la révélation de ces sélections. Concernant la liste masculine, trois des quatre acteurs de la qualification au tournoi olympique seront présents sur la place de la Concorde, à savoir Jules Rambaut, Timothé Vergiat et Franck Seguela. Seul Raphaël Wilson manquera à l’appel, remplacé par le Nanterrien Lucas Dussoulier.

Rappelé pour le TQO de la dernière chance à Debrecen après trois ans d’absence en équipe de France, le joueur de 3×3 professionnel à Lausanne avait été héroïque à 2-points lors du dernier match de groupe face au Canada pour rallier les phases finales du tournoi hongrois.

Chez les femmes, ce sont toutes des joueuses du groupe de préparation olympique La Plagne AURA 3×3 qui ont été sélectionnées, avec Myriam Djekoundade, Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin et Marie-Eve Paget. Il s’agit également des quatre joueuses victorieuses de la Coupe du Monde à Anvers en 2022. L’intérieure Jodie Cornelie aurait également pu prétendre à une sélection sans une blessure au genou début juin lors du 3XFestival à Marseille.

Les réactions des sélectionneurs des équipes de France 3×3

Karim Souchu, sélectionneur de l’équipe masculine : « Ce qui a guidé mon choix c’est le fait d’avoir l’équipe la plus complémentaire possible. Il fallait que j’ai l’opportunité de voir les joueurs qui venaient du 5×5 et qui ont fini la saison un peu plus tard. J’ai voulu voir et donner leur chance à ces joueurs-là pour les évaluer. Ça a guidé mon choix pour la sélection finale, qui est faite de joueurs d’expérience et qui ont des références en 3×3 et qui connaissent très bien la discipline. »

Yann Julien, sélectionneur de l’équipe féminine : « La performance individuelle rentre en ligne de compte. Les associations. Nous avons été aussi très vigilants sur la capacité à durer. Les Jeux Olympiques sont une compétition particulière. Jamais on n’en connaît d’aussi longue au 3×3. Physiquement cela revient à répéter des sprints à l’intérieur d’un marathon. On pense que le profil d’équipe retenu permettra d’avoir beaucoup de fraîcheur sur les derniers jours qui seront, je l’espère, les plus importants. Ce qui nous obsède c’est également la mobilité. C’est notre style qu’on retrouve autant en attaque qu’en défense, notre marque de fabrique. »