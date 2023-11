Limoges s’inquiète pour Nicolas Lang

Betclic ÉLITE - Nicolas Lang a été touché au niveau de la poitrine à Chalon-sur-Saône ce samedi 25 novembre. Le Limoges CSP va lui faire passer des examens.

Nicolas Lang a du quitter ses coéquipiers en début de troisième quart-temps samedi à Chalon-sur-Sâone.

Le capitaine et leader du Limoges CSP a été touché au niveau de la poitrine a indiqué Matthieu Marot du Populaire du Centre. Depuis, l’Alsacien n’a pas repris l’entraînement selon nos informations et il doit passer des examens. Alors que Kameron McGusty ne semble pas avoir la confiance du coach Ilias Kantzouris sur le poste 2 (4 minutes de jeu à Chalon-sur-Saône) et que Nemanja Nenadic manque de constance (1/10 aux tirs sur cette rencontre), une absence du meilleur marqueur de l’équipe (13,2 points par match) serait très problématique pour le Cercle Saint-Pierre, qui est toujours relégable après sa sanction de trois victoires retirés.