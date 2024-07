Louis Marnette officiellement à Nantes

Louis Marnette (1,93 m, 23 ans) au Nantes Hermine Basket, c’est officiel. Le club pensionnaire de Pro B a officialisé sa signature pour la saison 2024-2025.

Poste 2/3 shooteur, va reprendre la compétition après une saison blanche. Au printemps 2023, le champion d’Europe U16 2017 a été victime d’une rupture des ligaments croisés.

La réaction de Laurent Pluvy, le coach de Nantes, sur la signature de Louis Marnette :

« Louis est encore un jeune joueur qui a vu sa progression freiné par des blessures. Il revient dans le circuit tout frais et extrêmement enthousiaste à l’idée de retrouver la compétition. Poste 2/3 et 3/2, avec une qualité de passe et de vision du jeu au-dessus de la moyenne, il est aussi capable de faire des séries de shoots longues distances impressionnantes. J’espère qu’il pourra enfin vivre une année pleine, et que progressivement il retrouvera son niveau de joueur impactant du championnat. »