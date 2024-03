Melvin Ajinça (Saint-Quentin) forfait contre Gravelines-Dunkerque

Melvin Ajinça (2,03 m, 19 ans) va manquer le match de reprise de Saint-Quentin ce samedi 2 mars contre Gravelines-Dunkerque. Blessé à l’épaule la semaine dernière alors qu’il était partenaire d’entraînement de l’équipe de France à Brest, l’ailier de Saint-Quentin n’est pas encore remis rapporte L’Aisne Nouvelle.

« On a été rassurés par les examens qu’il a passés mercredi matin, cependant il ne devrait pas jouer demain (samedi) et reste incertain pour le match suivant », regrette Julien Mahé dans le quotidien local. C’est donc sans son jeune ailier que le SQBB, sorti en quarts de finale de la Leaders Cup, va tenter d’aller chercher une 13e victoire. A l’aller, les Picards s’étaient imposés à Sportica. Depuis, ils ont fait mieux que confirmer mais le BCM a considérablement progressé, au point de revenir dans la course au maintien.

Avant ce match de la 24e journée de Betclic ELITE contre Gravelines-Dunkerque, Melvin Ajinça tourne à 9,5 points à 39,7% de réussite aux tirs (dont 33% à 3-points), 3,2 rebonds et 0,6 passe décisive en 24 minutes.