Mike James intéressé par l’Hapoël Tel-Aviv ? Le joueur dément des contacts avec Itoudis

L’AS Monaco vit décidément un été où rumeurs et informations concernant son intersaison jette le trouble sur la saison 2025-2026 en Principauté. Après les échos d’envies d’ailleurs de Daniel Theis, le propriétaire de Hapoel Tel-Aviv, Ofer Yannay, a rajouté un peu plus de troubles autour de la situation de Mike James, officiellement réintroduit dans l’effectif monégasque à la fin du mois de jeu après avoir été suspendu durant les playoffs de Betclic ELITE.

Les déclarations fortes du propriétaire de l’Hapoël Tel-Aviv

Interrogé dans le podcast The Baseline, le dirigeant de l’Hapoël Tel-Aviv, à l’ambition débordante pour sa première en EuroLeague, a affirmé que le natif de l’Oregon que le meneur américain de Monaco souhaitait ardemment rejoindre son équipe. Même s’il a indiqué dans la foulée que l’ASM ne lâcherait pas son joueur, il a été jusqu’au point de dire que le joueur de la Principauté « avait des discussions avec l’entraîneur Dimitris Itoudis chaque soir. » Si le fait de rejoindre une autre équipe d’EuroLeague est potentiellement entendable, s’entretenir régulièrement avec le technicien grec l’est beaucoup moins.

Un historique houleux avec Itoudis

Mike James et Dimitris Itoudis ont en effet déjà collaboré, au CSKA Moscou à la fin des années 2010. Sauf que leur relation s’est envenimée au début de l’année 2021, alors que le joueur souhaitait rentrer aux États-Unis pour assister aux funérailles de son grand-père. Un épisode que le Monégasque n’a pas oublié et qui laisse peu de place à une possible collaboration future avec Itoudis : « Avant, je le respectais, mais après cela, chaque fois qu’il parlait, je me disais simplement : « Tais-toi » », confiait-il dans un podcast en fin d’année 2024.

Inscription sur le portail de la Liga ACB pour Mike James

Se fendant de plusieurs posts incisifs ces derniers temps sur les réseaux sociaux, comme celui autour du cas de Daniel Theis, Mike James n’a pas manqué de commenter cette nouvelle rumeur. Questionné sur ses hypothétiques conversations avec le coach de l’Hapoël Tel-Aviv, le joueur a répondu par la négative de manière laconique : « Non ».

Si l’Hapoël Tel-Aviv n’attirera donc pas Mike James, cela ne veut pas dire pour autant que les rumeurs autour de l’avenir de l’ancien joueur NBA ne se poursuivront pas. En effet, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague a récemment inscrit son nom sur le portail des revenants potentiels en Liga ACB, lui qui a fait ses premiers pas dans la compétition européenne avec Baskonia en 2014…