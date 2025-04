Noa Essengue brille face à Oldenburg et porte Ulm en tête de la Bundesliga

Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) continue son excellente deuxième saison professionnelle avec ratiopharm Ulm. Ce dimanche, le jeune Français né en 2006 a réalisé l’un de ses meilleurs matchs dans l’élite allemande lors du large succès face à Oldenburg (119-92).

À seulement 18 ans, Noa Essengue (2,05 m) ne cesse d’impressionner en BBL. Aligné en tant que poste 4/3, le Français passé par le Pôle France a dominé les débats face à Oldenburg, avec 22 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres en seulement 26 minutes de jeu. Très agressif vers le cercle (7/10 aux lancers-francs), il a su peser dans tous les secteurs.

Noa Essengue today in the Bundesliga vs Oldenburg

22 points

6 rebounds

1 assist

2 blocks

7/11 FG

1-3 3PT

7/10 FTS#NBADraft pic.twitter.com/jT9S80lnlc

