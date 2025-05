Ousmane Dieng de nouveau disponible pour Oklahoma City… mais va-t-il voir le terrain en playoffs ?

Dix jours après avoir corrigé Memphis au premier tour des play-offs, le Oklahoma City Thunder retrouve ce mardi 6 mai (3h30) les Denver Nuggets, pour le début de cette série des demi-finales de Conférence Ouest. Pour aborder la série, l’entraîneur du Thunder Mark Daigneault peut enfin compter sur une équipe au complet (hors Nikola Topic, blessé depuis le début de saison), avec le retour dans l’effectif du Français Ousmane Dieng. Le natif de Villeneuve-sur-Lot n’avait plus foulé les parquets depuis le 15 mars, et une blessure au mollet gauche contractée lors d’une victoire face aux Detroit Pistons. Il sera l’un des trois Français encore engagés en playoffs, avec Rudy Gobert et Pacôme Dadiet.

Un retour finalement marginal pour OKC ?

Si ses qualités et son travail ont toujours séduit son coach, son retour dans l’effectif devrait rester un gain marginal pour le meilleur bilan de la saison régulière. Pour sa troisième exercice NBA au Thunder, Ousmane Dieng (2,03m, 21 ans) n’a toujours pas pu ou su saisir sa chance, alors que l’équipe grandit à la vitesse de l’éclair.

Blessé au doigt en début de saison, il n’a pas pu être envisagé comme une réponse aux blessures de Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. Et malgré son retour, Daigneault a préféré glisser Jalen Williams en pivot small-ball plutôt que de faire appel à Dieng, dont les caractéristiques physiques auraient clairement pu dépanner. Même chose en fin de saison, où le Thunder a rapidement assuré sa qualification en playoffs puis sa première place. Alors que Kenrich Williams, Jaylin Williams et même Branden Carlson ont pu montrer sur la fin de la saison régulière qu’ils pouvaient servir dans la rotation, il n’en a rien été de Dieng. Ses quelques flashs n’ont pas suffi à le pérenniser dans la rotation. Résultat, son temps de jeu a stagné (37 matchs joués, pour moins de onze minutes de moyenne), tout comme ses statistiques (3,8 points, 2,2 rebonds, et 0,8 passe décisive).

PROFIL JOUEUR Ousmane DIENG Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 21 ans (21/05/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 3,8 #437 REB 2,2 #390 PD 0,8 #433

À moins d’un garbage time dans la série ou de missions défensives spécifiques, il fait donc peu de doutes que l’on ne verra pas (ou très peu) Ousmane Dieng face à Denver.