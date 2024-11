Paris tutoie les sommets de l’EuroLeague : « On prend tout ce qu’on peut prendre »

Cette question ne cesse de revenir semaine après semaine : où s’arrêtera le Paris Basketball ? Avec son impressionnante série en cours de 8 victoires consécutives en EuroLeague, le club de la capitale ne cesse de grimper au classement de la saison régulière. Pour bientôt le dominer ? Après 12 journées, Tiago Splitter et ses joueurs se retrouvent à la 2e place, avec la possibilité même d’être co-leader après la soirée de ce vendredi 29 novembre, en cas de faux-pas de Fenerbahçe contre l’Olimpia Milan.

Paris veut « garder les pieds sur terre »

Cette position de force, Paris le doit à sa nouvelle victoire contre la Virtus Bologne d’Isaïa Cordinier (81-78) ce jeudi 28 novembre. Malgré une frayeur en fin de match – « un avertissement sans frais » pour Léopold Cavalière -, les Parisiens continuent d’amasser les succès. Interrogé par L’Équipe au sortir de la victoire contre le club italien, l’intérieur tricolore est conscient que chaque victoire est bonne à prendre :

« Physiquement, ça peut arriver mais on fait tout pour que ça n’arrive pas. Dans cette compétition, le slogan c’est : « chaque point compte ». On va avoir un mois de décembre chargé, on prend tout ce qu’on peut prendre. »

Mais à l’image de leur entraîneur Tiago Splitter, toujours mesuré dans ses propos, les Parisiens ne veulent pas se laisser emporter par l’emballement médiatique autour d’eux. « Il faut garder les pieds sur terre, on ne joue que depuis deux mois et demi », relativise le meilleur marqueur de Betclic ELITE, Nadir Hifi. « La saison est encore longue. » Mais l’échantillon parisien, désormais plus qu’intéressant, nous pousse à croire que le niveau réel de Paris est assez proche de ce l’on peut observer actuellement. Un double déplacement au Maccabi Tel-Aviv et chez l’Olympiakos viendra un peu plus l’affirmer, ou redescendre légèrement de son petit nuage.