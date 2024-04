Tenerife et Peristeri qualifiés, un ancien Chalonnais brille, un Final Four de BCL à 75% espagnol !

Ce Final Four de la BCL aura des allures de duel espagnol puisque Tenerife a rejoint Malaga et Murcie. Au bout du troisième match décisif, Tenerife s’est imposé face au Tofas Bursa (78-55).

Soit un dernier carré à 75% espagnol, avec la démonstration défensive du Lenovo (78-55), premier vainqueur de la compétition (en 2017) et également sacré en 2022. Invaincue à domicile depuis 22 matchs, l’équipe insulaire a pu compter sur un inoxydable Marcelinho Huertas. Le Brésilien de 40 ans a réalisé un double-double (13 points, 10 passes, 16 d’évaluation) dans un collectif espagnol bien rodé. On retrouve 5 joueurs qui ont comptabilisé 10 points ou plus et l’équipe a un total de 20 passes décisives. Côté Turc, seul Ege Demir, 19 ans, s’est distingué : 11 points pour 10 d’évaluation.

🛑 One way street – Tenerife defeat Tofas by double digits for the first time in five matchups, avoiding drama in the Quarter-Finals, moving to Semis with their 22nd straight #BasketballCL home win! #RoadtoBelgrade pic.twitter.com/0fiK1ugaCk — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 17, 2024

Puisqu’il faut bien un « intrus » à Belgrade, ce sera Peristeri. L’ancienne équipe de Sylvain Francisco a ôté la couronne du tenant Bonn, en se défaisant du Telekom Baskets (89-77). Le club grec a pu compter sur Joe Ragland. L’américain a compilé 21 points, 5 rebonds et 8 passes décisives. Dans son entreprise de démolition, il a été épaulé par un ancien chalonnais, Jermaine Love, inoffensif en début de saison à l’Élan mais revigoré en banlieue d’Athènes. Le combo-guard originaire de l’Illinois a terminé avec 16 points à 4/7, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 17 d’évaluation.

😏 𝗧𝗵𝗲𝘆 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝗼𝘂𝘁 – Peristeri are a Final Four team, stunning the #BasketballCL title holders on the road in Game 3! Coach Spanoulis created a monster, 𝗳𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲𝗱 𝟭𝟰+ 𝗽𝘁𝘀 in the decider 💣#RoadtoBelgrade pic.twitter.com/zleVMtJFSo — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 16, 2024

Le Final Four de la BCL se déroulera dans la Stark Arena de Belgrade du 26 au 28 avril. En demi-finale, Malaga affrontera Murcie et Peristeri rencontrera Tenerife.