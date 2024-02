Poirier et Yabusele cartonnent en finale de la Copa del Rey, le Real Madrid titré

Le Real Madrid a remporté sa première Copa del Rey depuis quatre ans. Le club de la capitale s’est imposée 96 à 85 contre le FC Barcelone ce dimanche 18 février à Malaga.

Derrière à la mi-temps (43-45), les champions d’Europe en titre ont pris le dessus après la pause suite à 3-points sur le buzzer de Nikola Kalinic. Mis en confiance par leur troisième quart-temps (23-18), ils ont complètement débordé les Catalans lors de l’ultime période. Les internationaux français Vincent Poirier (17 points à 7/7 aux tirs, 8 rebonds – dont 6 offensifs – et 2 contres pour 32 d’évaluation en 23 minutes) et Guerschon Yabusele (15 points à 5/7 dont 2/2 à 3-points et 9 rebonds pour 21 d’évaluation en 31 minutes) ont été essentiels. Cependant, c’est Facu Campazzo (18 points, 14 d’évaluation) qui a fini MVP de cette Copa del Rey 2024.

Après avoir remporté la SuperCoupe d’Espagne, le Real Madrid est toujours dans son objectif de cumuler les trophées cette saison 2023-2024.