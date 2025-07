Pour remplacer Gavin Ware, la JDA Dijon s’offre un pivot athlétique et expérimenté

Au lendemain de l’annonce du départ de Gavin Ware, la JDA Dijon a révélé le nom du pivot qui le remplacera pour la saison 2025-2026. Il s’agit de l’Américain Tariq Owens, joueur éphémère des Phoenix Suns qui a uniquement évolué en Italie sur le sol européen, avec un profil aux antipodes de son prédécesseur.

𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 𝟮𝟬𝟮𝟱–𝟮𝟬𝟮𝟲 : 𝗧𝗮𝗿𝗶𝗾 𝗢𝗪𝗘𝗡𝗦 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗝𝗗𝗔 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗴𝗼𝗴𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗷𝗼𝗻 ! 🔥 La JDA Bourgogne Dijon est heureuse d’annoncer la signature de Tariq OWENS (30 ans, 2m08, pivot). 😊 Plus d’informations sur notre site internet ✍️ pic.twitter.com/66JmHFkb9s — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) July 24, 2025

Si Gawin Ware et Tariq Owens sont tous deux des trentenaires, c’est à peu près le seul point commun entre l’ex et le nouveau pivot de la JDA Dijon. Le nouveau venu a un profil de poste 5 athlétique, explosif et mobile, soit les qualités opposées à celui qui a vu sa 2e aventure dijonnaise se finir malgré une année de contrat restante.

Trois saisons solides en Italie

Après un parcours universitaire aux quatre coins du pays (Tennessee, Saint-John’s), dont une finale NCAA en 2019 avec Texas Tech, Tariq Owens (2,08 m, 30 ans) a débuté en G-League avec l’équipe affiliée aux Phoenix Suns. La franchise NBA l’a même rapatrié dans l’Association le temps de trois matchs, ceux qui reste comme sa seule expérience dans la Grande Ligue.

Après avoir joué une saison de plus dans l’antichambre de la NBA (Long Island Nets), le natif de Odenton (Maryland) a fait ses débuts européens en Italie. Dans la Botte, il a successivement joué pour Varèse, Naples et dernièrement Crémone. Avec également une pige en République dominicaine, ses trois saisons en Italie ont été marquées par le gain d’une Coupe d’Italie en 2024 avec le Napoli, où il a d’ailleurs signé l’un de ses meilleurs exercices en carrière (11,1 points à 61% aux tirs, 7 rebonds et 1,2 contre en 26 minutes de jeu en moyenne).

Secteur intérieur complété

« Après avoir renforcé notre secteur intérieur avec des profils denses et solides au sol, il était important d’apporter de la verticalité », indique Fabien Romeyer, le directeur sportif dijonnais, dans le communiqué du club. « L’arrivée de Tariq s’inscrit dans cette logique. Joueur mobile, capable de se déplacer vite et bien, il offrira une vraie plus-value sur la défense du pick and roll, la protection du cercle et le rebond. »

Pour sa première expérience en Europe hors d’Italie, Tariq Owens vient ainsi compléter le secteur intérieur de la JDA Dijon aux côtés de Jordan Barnett, Williams Narace et Quentin Losser.