Premier affrontement en NBA depuis… 7 ans entre Rudy Gobert et Guerschon Yabusele

Alors qu’aux États-Unis les yeux sont rivés sur le Final Four de NCAA, la saison régulière de NBA touche à sa fin. Certaines équipes comme les Sixers apparaissent pour les dernières fois avant plus de six mois de pause. Et veulent donc livrer un beau spectacle à leurs fans malgré un effectif décimé.

Bataille sous l’arceau

C’est ainsi que l’équipe de Philadelphie a livré un combat honorable contre Minnesota, avec Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) et une ribambelle de jeunes. L’ailier-fort reconverti pivot était opposé à l’intérieur à Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) pour la première fois en NBA depuis… novembre 2018 (Gobert était blessé lors du match aller début mars). Les deux grands amis avaient à cœur de bien performer l’un comme l’autre, et de se défendre mutuellement étant donné qu’ils se connaissent par cœur. C’est ainsi qu’ils ont tous les deux terminé deuxième meilleurs marqueurs de leur équipe, dans un match qui s’est joué dans le money-time.

Gobert a réussi son septième double-double d’affilée et un quatrième match de suite à plus de 19 points. Il a même battu son record de la saison au scoring avec 23 points à 10/11 aux tirs, en plus de 19 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres en 36 minutes. Un match quasiment parfait, profitant de son avantage de taille sur les intérieurs adverses. « Rudy est phénoménal » disait son coach Chris Finch après son dernier match à Brooklyn.

De son côté, Yabusele a aussi noirci la feuille statistique avec 19 points à 8/15 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions en 37 minutes. Il n’a pris que trois tirs à 3-points et n’en a rentré aucun. Gobert, qui le connaît par cœur, ne lui laissait aucune chance d’en prendre en montant très haut et fort sur les pick-and-pops. Il a avoué avoir fini le match fatigué, avec en prime un coup pris au genou : « Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué 37 minutes, mon corps était meurtri à la fin. »

Malgré un gros coup de chaud à 3-points de Quentin Grimes (28 points) dans le dernier quart, les Timberwolves s’en sont sortis de 5 points notamment grâce à un Anthony Edwards clutch (37 points), s’adjugeant leur cinquième victoire consécutive. Au contraire, c’est la 11e défaite d’affilée des Sixers, dont Yabusele est le dernier rescapé de la rotation de début de saison.

« J’adore jouer contre mes compatriotes français, c’est toujours sympa. Avec Rudy on est ensemble en équipe de France depuis quatre ans, on passe tous nos étés ensemble. Et puis les Timberwolves sont une super équipe, donc c’était encore plus intéressant de les affronter, c’était un bon match pour nous. » Guerschon Yabusele en conférence de presse