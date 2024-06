Quatre nouveaux joueurs en approche à Angers

Dernière de Pro B, l’Etoile d’Angers Basket évoluera en Nationale 1 la saison prochaine, sauf repêchage toujours possible. Alors que l’effectif a forcément été énormément renouvelé, le recrutement bat son plein au sein de l’équipe angevine. Après l’officialisation de la prolongation de Quentin Ruel, ce sont quatre nouveaux joueurs qui vont, selon nos informations, rejoindre le survivant du triste exercice 2023/24. Lucas Veraghe (1,97 m, 23 ans) et Benjamin Mondesir (1,95 m, 25 ans), signés à Mulhouse, et Yanis Harrath (1,78 m, 25 ans) et Eddy Djedje (1,99 m, 29 ans), subtilités eux à Feurs.

Pour les anciens du MBA, il s’agira d’emmener toute l’expérience acquise ces dernières semaines puisque le club alsacien a échoué aux portes de la finale des playoffs de Nationale 1. Longtemps cantonné à 4 points de moyenne entre Toulouse et Lorient, Benjamin Mondesir a pris de l’épaisseur dans le Haut-Rhin (9,7 points à 40%) tandis que Lucas Veraghe s’y est imposé comme l’un des jeunes les plus prometteurs de NM1 (9,3 points à 39%, 3,3 rebonds et 3,4 passes décisives) après une saison rookie discrète à Caen.

Quant à la doublette des Enfants du Forez, elle va pouvoir changer de dimension ! Maintenus pour un point au terme de la toute dernière journée de Nationale 1 (victoire 59-58 contre Poissy), les deux coéquipiers vont rejoindre un club certainement destiné à jouer les premiers rôles. Pour Yanis Harrath, passé de 7,9 points à 11,2 points de moyenne, ce sera un moyen de confirmer sa progression. Pour Eddy Djedje (7,8 points à 50% et 3,1 rebonds), une nouvelle étape dans son retour vers les sommets, lui qui a dû redescendre jusqu’en Nationale 3 (en 2019/20, avec la réserve de Challans), après avoir goûté à la Pro B avec Caen.