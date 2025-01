Rodrigue Beaubois et l’Anadolu Efes explosent Milan

L’Anadolu Efes a mis fin à une série de cinq défaites consécutives en EuroLeague en infligeant une correction historique à Milan (110-66). Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans) a été l’un des grands artisans de cette victoire éclatante avec 18 points et une évaluation de 22.

Un réveil spectaculaire pour l’Anadolu Efes

En difficulté ces dernières semaines, l’Anadolu Efes Istanbul a frappé un grand coup ce mercredi soir en corrigeant Milan 110-66 au Basketball Development Center. Ce succès marque la première victoire de Luca Banchi en tant que coach de l’Anadolu Efes après trois défaites initiales sous ses ordres. “Nous avions perdu nos cinq derniers matchs. Il était temps pour nous de réagir et d’envoyer un message,” a déclaré le coach italien après la rencontre. Face à une équipe milanaise privée de nombreux cadres (Nikola Mirotic, Josh Nebo, Ousmane Diop et Fabien Causeur), l’Anadolu Efes a retrouvé toute sa puissance offensive, avec sept joueurs à plus de 10 points et un jeu collectif impressionnant.

Beaubois en chef d’orchestre, Poirier précieux

Dans cette démonstration, Rodrigue Beaubois a mené la danse avec 18 points, dont plusieurs tirs primés qui ont creusé l’écart dès le premier quart-temps. Le Français a brillé des deux côtés du terrain, terminant avec 22 d’évaluation et un rôle clé dans la construction du succès de son équipe.

Son compatriote Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) a lui aussi pesé dans la raquette avec 6 points, 5 rebonds et 2 passes décisives, participant activement à la domination physique d’Efes.

“Nous avions besoin de cette victoire, car ces derniers temps nous ne jouions pas le basket que nous voulions jouer,” a expliqué Rodrigue Beaubois après le match. “Nous devons utiliser ce moment pour continuer sur cette dynamique, car quand nous jouons comme ça, nous sommes difficiles à battre.”

Une démonstration collective

Dès l’entame, l’Anadolu Efes a imposé son rythme infernal, infligeant un 24-9 à Milan après 10 minutes. À la pause, le score était déjà sans appel (56-31), et l’écart n’a cessé de s’accentuer au fil des minutes. L’équipe turque a également pu compter sur un jeu collectif impressionnant, avec 26 passes décisives et un redoutable 17/27 à trois points (63%). Un véritable récital offensif qui a laissé Milan sans solutions. “L’Anadolu Efes a joué le jeu qu’ils sont capables de produire,” a reconnu Ettore Messina, coach de Milan. “C’est une très, très bonne équipe, avec beaucoup de profondeur. Ils ont joué, ils ont marqué… et ils nous ont tout simplement détruits.”

Un tournant pour Efes ?

Avec cette victoire record qui met fin à une spirale négative, l’Anadolu Efes (11-12) espère retrouver de la confiance avant un déplacement périlleux en Grèce contre l’Olympiakos. “Une solide performance, avec l’énergie qu’il fallait et un effort collectif pour répondre à ce moment difficile. J’ai vraiment aimé l’esprit de mon équipe,” a souligné Luca Banchi.

Après avoir envoyé un message fort face à Milan, l’Anadolu Efes veut désormais enchaîner et se repositionner dans la course aux playoffs.