De la NBA à la lanterne rouge de Betclic ELITE, Sekou Doumbouya devrait s’engager avec Boulogne-Levallois

Presque cinq ans après son départ pour les États-Unis et le grand bain de la NBA, Sekou Doumbouya (2,06 m, 104 kg) va effectuer son retour dans l’Hexagone. En effet, selon nos informations, l’ailier français de 23 ans devrait s’engager avec les Metropolitans 92, actuellement derniers de Betclic ELITE.

Une carrière en phase descendante

Drafté en 15e position en 2019 par les Detroit Pistons, Sekou Doumbouya a depuis vu sa carrière prendre une trajectoire descendante. Après deux années dans la franchise de Motor City où il effectuera un peu plus de 90 matchs (5,6 points et 2,8 rebonds en 17 minutes de jeu en moyenne), il est échangé à plusieurs reprises. Pour tenter de poursuivre sa carrière outre-Atlantique, il a évolué en G-League, aux South Bay Lakers (2021-2022) et aux Delaware Blue Coats (2022-2023). Mais toujours très discret, Sekou Doumbouya était revenu en Europe en début de saison, prenant part à la pré-saison du champion de France en titre, Monaco. Non conservé, il n’avait trouvé aucun club avec lequel signer avec ce début d’année 2024.

Ancien grand espoir du basket français, passé par Poitiers et Limoges, il va ainsi tenter de relancer une carrière au point mort chez la lanterne rouge de Betclic ELITE, Boulogne-Levallois.