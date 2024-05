Talis Soulhac à Blois, c’est officiel : « Il est déjà prêt à jouer »

L’ADA Blois a officialisé la signature du jeune meneur Talis Soulhac (1,88 m, 17 ans) pour la saison 2024-2025. Le Francilien a passé toutes ses jeunes années au club de Charenton avant de rejoindre le Pôle France. Son cursus terminé ce dimanche 26 mai avant la défaite en finale contre le Real Madrid (85-84, a.p.) il va lancer sa carrière professionnelle à l’ADA, en Pro B.

Fort scoreur, Talis Soulhac est aussi un gros athlète et un fort défenseur comme il l’a encore démontré ce dimanche en éteignant Hugo Gonzalez, le MVP de l’ANGT, en deuxième mi-temps (3 points en 20 minutes).

« Je suis très heureux que Talis nous fasse confiance, apprécie l’entraîneur David Morabito. C’est un jeune meneur de jeu déjà prêt à jouer comme l’atteste la finale qu’il a disputée ce week-end avec les meilleurs joueurs européens de sa génération. Talis est capable de mettre une grosse intensité défensive qui colle avec le projet de jeu que nous souhaitons mettre en place. Offensivement, il est doté d’une belle qualité de passe et d’une connaissance de jeu très intéressante pour son âge ».

L’ADA Blois continue de faire la part belle aux jeunes joueurs, comme le rappelle le manager général Julien Monclar :

« La signature de Talis s’inscrit dans la lignée de notre projet Club autour de la formation et post-formation. Talis a d’ores et déjà les outils pour contribuer au niveau pro, mais il s’agit d’un projet sur plusieurs saisons. Au-delà du basket c’est un jeune homme de grande valeur, nous sommes fiers qu’il porte nos couleurs pour sa première expérience pro, sa confiance et celle de ses proches est une vraie motivation. »